Азербайджан изменит правила временного пребывания граждан России в стране
Власти назвали это решение «зеркальным ответом» на сокращение срока пребывания иностранцев на территории России до 90 дней в год.
Азербайджан изменит правила временного пребывания граждан России в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Власти назвали это решение «зеркальным ответом» на сокращение срока пребывания иностранцев на территории России до 90 дней в год.
В МИД страны заявили, что рассматривают ужесточение российских законов в контексте прав азербайджанцев.