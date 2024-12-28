Азербайджан изменит правила временного пребывания граждан России в стране

Власти назвали это решение «зеркальным ответом» на сокращение срока пребывания иностранцев на территории России до 90 дней в год.

Азербайджан изменит правила временного пребывания граждан России в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти назвали это решение «зеркальным ответом» на сокращение срока пребывания иностранцев на территории России до 90 дней в год.

В МИД страны заявили, что рассматривают ужесточение российских законов в контексте прав азербайджанцев.