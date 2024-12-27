В Рязани открыли каток с допохлаждением на Лыбедском бульваре

Билет на каток стоит 200 рублей, аренда коньков —еще 200 рублей. За тренажер для поддержки равновесия «Пингвин» придется заплатить еще 300 рублей. Сеанс длится 45 минут.

На Лыбедском бульваре открыли каток с дополнительным охлаждением под открытым небом. Корреспондент РЗН. Инфо посетила мероприятие в пятницу, 27 декабря.

Билет на каток стоит 200 рублей, аренда коньков —еще 200 рублей. За тренажер для поддержки равновесия «Пингвин» придется заплатить еще 300 рублей. Сеанс длится 45 минут.

На открытии катка выступили дети из вокальной студии Ксении Морозовой, аниматоры, а также ученицы спортивной школы «Айбсерг» на коньках.

Начальник управления по физкультуре и массовому спорту администрации Кирилл Сосунов отметил, что это единственный каток в Рязанской области, который может работать вне зависимости от погоды.

«Сейчас зима нас немного подвела, она ассоциируется обычно с коньками и лыжами, но у нас появились, наконец, коньки — и это уже неплохо», — отметил Сосунов.

Ученицы спортшколы «Айсберг» назвали качество льда «хорошим».

"Мы даже прыгали спокойно. В некоторых местах есть вода, но ее мало и это не критично. Учитывая теплую погоду, здесь вообще очень удобно кататься", — рассказали фигуристки.

После открытия в палатку с прокатом выстроилась очередь из желающих покататься первыми на новом льду.