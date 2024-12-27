В Госдуме призвали работодателей отпустить сотрудников 28 декабря

Обстоятельства благоволят такому решению, с учетом того, что текущий год високосный и в нем 366 дней, а не 365.

В Госдуме призвали работодателей отпустить сотрудников 28 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По его мнению, обстоятельства благоволят такому решению, с учетом того, что текущий год високосный и в нем 366 дней, а не 365.

«Где можно — дать возможность людям вообще не выходить, где можно — короткий день, где можно — обеспечить удаленную занятость», — предложил депутат.