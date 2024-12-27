РЗН. Инфо опубликовал проект «Итоги года 2024»

Редакция подвела итоги 2024 года в традиционном спецпроекте. В нем редакция рассказала о значимых событиях за этот период, побеседовала с областными чиновниками и представителями бизнеса.

РЗН.Инфо подвел итоги 2024 года в традиционном спецпроекте. В нем редакция рассказала о значимых событиях за этот период, побеседовала с областными чиновниками и представителями бизнеса.

С губернатором Павлом Малковым обсудили реконструкцию старого моста через Оку и строительство нового в Дядькове. Поговорили об амбициозных планах на маршрут «Рязань пешеходная», обновлении общественного транспорта, и о попадании в санкционный список.

Зачем Рязани туристический налог, почему в регион стало приезжать больше туристов, о трендах креативной экономики спрашивали зампреда Рязанской области Артема Никитина.

С зампредом-министром Павлом Супруном обсудили строительство Северного и Южного обхода Рязани, а зампред Наталья Суворова в интервью редакции рассказала о медицине, новых школах и мерах поддержки,

Об ипотечном кризисе и влиянии его на рязанский рынок квартир, строительстве набережной на территории бывшего шпалзавода и «Новой Солотче» беседовали с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андреем Оришкевичем.

В «Итогах» есть материалы о странной смерти 19-летнего активиста Ивана Брысина, о новых муралах в Рязани, о чипировании домашних питомцев, о буме благоустройства. Также редакция вспомнила об отключении света в Рязани и скандалах в академии ФСИН.

Также в спецпроекте рассказали об успехе рязанского хоккея и биофармацевтической компании «ФОРТ».