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Рязанская область сохранила лидерство в рейтинге внедрения Регионального экспортного стандарта

В рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, сформированном Российским экспортным центром, Рязанская область заняла первое место. Об этом сообщила зампред областного правительства Юлия Швакова на своей личной странице ВКонтакте.

Региональный экспортный стандарт — это комплекс мероприятий из 15 инструментов, в числе которых стратегическое планирование развития экспорта, развитие региональной инфраструктуры, вывод экспортеров на международные электронные торговые площадки, доступ к государственным мерам поддержки, содействие в продвижении компаний на международные рынки. В этом году Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса оказал более 1000 региональным компаниям почти 1800 услуг, среди которых самыми востребованными стали содействие в участии в международных выставках и бизнес-миссиях, в транспортировке продукции за рубеж, а также помощь в поисках потенциальных партнеров за рубежом. Всего за год рязанские экспортеры приняли участие в шести бизнес-миссиях и 25 выставках, итогом которых стали новые контракты с иностранными компаниями.