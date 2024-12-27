Рязанка рассказала о мошенниках, которые приходят домой и представляются врачами

«Называл фамилию врача, у которой на учете стоит мама. Она и потеряла бдительность. Назначил кучу новых препаратов. После мама сходила в поликлинику. Там такого врача нет», — написала автор.

Рязанка рассказала о мошенниках, которые приходят домой и представляются врачами. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «RZN.Life».

Женщина сообщила, что к ее пожилой маме пришел молодой человек, представился врачом-неврологом из 10 больницы. Якобы его отправили по домам к больным людям помочь с назначением лекарств.

По словам жительницы, мужчина начал предлагать аппликатор с ионами серебра за 9600 рублей, но только за наличные.

«Называл фамилию врача, у которой на учете стоит мама. Она и потеряла бдительность. Назначил кучу новых препаратов. После мама сходила в поликлинику. Там такого врача нет», — написала автор.