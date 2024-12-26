В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам о пользе мандаринов
Отмечается, что данный вид цитрусовых содержит аскорбиновую кислоту, витамины В, K, P, D.
Роспотребнадзоре рассказали рязанцам о пользе мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что данный вид цитрусовых содержит аскорбиновую кислоту, витамины В, K, P, D.
В соке мандаринов есть кальций, магний и калий.
Кроме того, в этом фрукте полностью отсутствуют нитраты, вредные соединения нейтрализует лимонная кислота. Их кожура богата эфирными маслами и флавоноидами.
Мандарины — природный антидепрессант. Они способны поднимать настроение.