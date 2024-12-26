В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам о пользе мандаринов

Отмечается, что данный вид цитрусовых содержит аскорбиновую кислоту, витамины В, K, P, D.

Роспотребнадзоре рассказали рязанцам о пользе мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что данный вид цитрусовых содержит аскорбиновую кислоту, витамины В, K, P, D.

В соке мандаринов есть кальций, магний и калий.

Кроме того, в этом фрукте полностью отсутствуют нитраты, вредные соединения нейтрализует лимонная кислота. Их кожура богата эфирными маслами и флавоноидами.

Мандарины — природный антидепрессант. Они способны поднимать настроение.