Суд оштрафовал рязанского фермера за многочисленные нарушения

Очередная проверка показала, что имеется несоответствие жирового баланса между используемым сырьем и вырабатываемой молочной продукцией, отсутствует прослеживаемость, а также не соблюдается периодичность исследований подконтрольного товара.

Суд оштрафовал рязанского фермера за многочисленные нарушения. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора.

Отмечается, что во время проверки на предприятии нашли нарушения. Сроки предписания истекли, но выяснилось, что индивидуальный предприниматель ничего не изменил.

Повторная проверка показала, что имеется несоответствие жирового баланса между используемым сырьем и вырабатываемой молочной продукцией, отсутствует прослеживаемость, а также не соблюдается периодичность исследований подконтрольного товара.

Нарушения технического регулирования на производстве могут создать угрозу для здоровья потребителей.

В отношении ИП составили протокол.

Арбитражный суд Рязанской области признал предпринимателя виновным и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.