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Рязанцы рассказали, что их раздражает в новогоднюю ночь
21% жителей сообщили, что их выводит из себя шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра.

Рязанцы рассказали, что их раздражает в новогоднюю ночь. Об этом пишет SuperJob.

21% жителей сообщили, что их выводит из себя шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра.

10% жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. 8% испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей.

5% не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года. По 2% жалуются на обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып.

1 из 100 жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро. Еще 1% страдает от одиночества в праздник.

Среди прочих причин, вызывающих раздражение в новогоднюю ночь, респонденты назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, суету.

33% респондентов признались, что их ничто не раздражает и они наслаждаются праздником.