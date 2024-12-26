Раскрыта новая схема мошенников в преддверии Нового года

Мошенники начали активно рассылать по почте вредоносное ПО. Оно может маскироваться под бухгалтерию и поздравления с наступающим праздником.

Раскрыта новая схема мошенников в преддверии Нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ИБ-компанию F.A.C.C.T.

По их данным, мошенники начали активно рассылать по почте вредоносное ПО. Оно может маскироваться под бухгалтерию и поздравления с наступающим праздником.

Отмечается, что одной из атак злоумышленники использовали документ-приманку с поздравлением с наступающим Новым годом, который на самом деле оказался трояном удаленного доступа.