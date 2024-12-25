Охранник завода «Рязцветмет», который выстрелил в полицейского, получил срок

Осужденный на оглашение приговора не явился, в связи с чем объявлен судом в розыск.

Охранник завода «Рязцветмет», который выстрелил в полицейского, получил срок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что в апреле 2022 года на территории завода ООО «Рязцветмет» осужденный с целью воспрепятствования законным требованиям, выстрелил в ногу сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения.

Вину мужчина не признал.

Суд признал Василия Иванова виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденный на оглашение приговора не явился, в связи с чем объявлен судом в розыск.

Напомним, на бывшем заводе «Рязцветмет» в перестрелке пострадали два человека. На директора охранного предприятия завели уголовное дело.