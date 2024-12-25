Над российскими регионами за ночь сбили 59 украинских беспилотников

26 дронов было сбито над Белгородской областью. Еще 23 уничтожено над Воронежской областью, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской, один — над Азовским морем.

Средства ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников в ночь на 25 декабря. Об этом сообщили в Минобороны.

26 дронов было сбито над Белгородской областью. Еще 23 уничтожено над Воронежской областью, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской, один — над Азовским морем.

По словам губернатора Воронежской области, в регионе при падении обломков БПЛА повреждена линия электропередачи. Имеются повреждения нескольких частных домов и построек