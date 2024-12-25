Малков подвел итоги работы регионального правительства в 2024 году

Он отметил, что всегда сложно давать оценки собственной работе, всегда есть над чем работать.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подвел итоги работы правительства в 2024 году.

Он отметил, что всегда сложно давать оценки собственной работе, всегда есть над чем работать и что улучшать.

«Живем все время в потоке непрерывных проблем и их преодоления. Считаю, что в целом прошли год успешно, не упустили ни одного направления. Работа продолжается по каждому из них, двигаемся вперед, и везде есть конкретные результаты, позитивные изменения. Реализовано большое количество проектов. Построены новые учреждения здравоохранения, образования, культуры. Огромное количество социально значимых мероприятий проведено. Экономика развивается, промышленность, сельское хозяйство — везде рост. Активно поддерживаем наших бойцов — участников специальной военной операции, работаем с их семьями. В регионе действует целая система мер поддержки», — сказал Малков.

Губернатор также добавил, что в муниципальных образованиях в этом году многое сделано в вопросах благоустройства.

Появляются новые городские пространства в Рязани, других населенных пунктах, приводятся в порядок существующие.

«В этом направлении ведется системная работа. Окружающее пространство меняется. Есть результат и четкое понимание того, как будем двигаться дальше, какие проекты реализовывать», — заключил Малков.