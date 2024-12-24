В Рыбновском районе скончалась ветеран ВОВ Евдокия Климанова

Она умерла в возрасте 101 год.

В Рыбновском районе в возрасте 101 года скончалась ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Климанова. Об этом пишет ИД «Пресса».

Евдокия Филипповна родилась 14 марта 1923 года в деревне Бойчицы. В 1941 году вместе с подругой ушла добровольцем на фронт. Девушки служили в 605-м зенитном артиллерийском полку и дошли до Варшавы.

Рязанку наградили орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, юбилейными медалями. Также Евдокия Филипповна была труженицей тыла и получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны Евдокия Климанова восемь лет отработала трактористкой, затем трудилась дояркой в колхозе «Комсомольский».