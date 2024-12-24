Исследование: пожилые россияне чаще становятся жертвами мошенников
Также отмечается, что пенсионеры «охотнее» переводят деньги аферистам.
Пожилые россияне чаще становятся жертвами мошенников. Об это пишут «Известия» со ссылкой на исследование онлайн-платформы Ozon.
Также отмечается, что пенсионеры «охотнее» переводят деньги аферистам.
По данным экспертов, с мошенниками сталкивались 75% опрошенных или их родственников. Средний возраст тех, кто стал жертвой обмана, составил 65 лет.
Среди самых распространенных схем:
- телефонное мошенничество;
- фальшивые сотрудники учреждений;
- предложения работы или подработки.