Исследование: пожилые россияне чаще становятся жертвами мошенников

Также отмечается, что пенсионеры «охотнее» переводят деньги аферистам.

Пожилые россияне чаще становятся жертвами мошенников. Об это пишут «Известия» со ссылкой на исследование онлайн-платформы Ozon.

Также отмечается, что пенсионеры «охотнее» переводят деньги аферистам.

По данным экспертов, с мошенниками сталкивались 75% опрошенных или их родственников. Средний возраст тех, кто стал жертвой обмана, составил 65 лет.

Среди самых распространенных схем: