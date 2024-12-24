50 онкобольных поучаствуют в клинических испытаниях российской вакцины от рака

Продлится первая стадия исследований до конца 2025 года.

50 онкобольных поучаствуют в клинических испытаниях российской вакцины от рака. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что прислали более шести тысяч заявок.

Комиссия уже начала отбор участников. Предпочтение отдадут онкобольным, которые уже прошли через лечение — химиолучевую и прочие терапии, а также хирургическое вмешательство. С достаточным для эксперимента иммунитетом.

Продлится первая стадия программы до конца 2025 года.

На вторую фазу обещают позвать больше людей — чтобы изучить влияние онковакцины на разные виды рака.