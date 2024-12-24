50 онкобольных поучаствуют в клинических испытаниях российской вакцины от рака
Продлится первая стадия исследований до конца 2025 года.
50 онкобольных поучаствуют в клинических испытаниях российской вакцины от рака. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что прислали более шести тысяч заявок.
Комиссия уже начала отбор участников. Предпочтение отдадут онкобольным, которые уже прошли через лечение — химиолучевую и прочие терапии, а также хирургическое вмешательство. С достаточным для эксперимента иммунитетом.
Продлится первая стадия программы до конца 2025 года.
На вторую фазу обещают позвать больше людей — чтобы изучить влияние онковакцины на разные виды рака.