После блокировки Viber в России появилась новая схема мошенников

После ограничения доступа к Viber злоумышленники начали предлагать пользователям услуги по установке «безопасной версии мессенджера», а также создают поддельные сайты с инструкциями по «обходу блокировок».

После блокировки Viber появилась новая схема мошенников. Об этом сообщили в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Отмечается, что после ограничения доступа к Viber злоумышленники начали предлагать пользователям услуги по установке «безопасной версии мессенджера».

Помимо этого, мошенники создают поддельные сайты с инструкциями по «обходу блокировок».

«Переход по таким ссылкам чреват потерей личных данных, удалением всей информации с аккаунта и даже хищением паролей», — говорится в сообщении.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал Viber в России. Журналист РЗН. инфо выяснил, как рязанцы отреагировали на блокировку мессенджера.