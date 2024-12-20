«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Viber в России

13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информацией об ограничении доступа к мессенджеру Viber в России.

13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информацией об ограничении доступа к мессенджеру Viber в России. В комментариях разгорелись нешуточные споры. Одни пользователи считают, что мессенджер заблокировали вполне справедливо, ведь в приложении «развелось много мошенников». Другие комментаторы иронизировали, утверждая, что не за горами то время, когда россияне начнут общаться с помощью голубиной почты. Третьи интересовались, почему WhatsApp* — приложение, принадлежащее корпорации Meta, которая признана экстремистской в России, не заблокировали в первую очередь.

По данным ТАСС, в среднем в месяц 26% населения пользуются Viber, в среднем в день его используют 14% россиян, первые две строчки занимает Telegram и WhatsApp*.

Редакция РЗН. Инфо спросила у рязанцев, как они относятся к блокировке третьего по популярности в России мессенджера.

Причины ограничения в России

Viber — это мессенджер, который по своему основному назначению практически не отличается от WhatsApp* и Telegram. Его создал израильский разработчик с российскими корнями.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — объяснили в Роскомнадзоре блокировку.

Владельца Viber «обложили» многочисленными штрафами за нарушение российского законодательства, которые мессенджер отказался выплачивать.

Член комитета госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил ТАСС, что сумма штрафов на приложение с 2022 года превысила 1,8 миллиона рублей. Те до сих пор не оплачены. По его словам, сейчас мессенджер продолжает игнорировать российское законодательство и не удаляет запрещенную информацию, включая сведения, касающиеся специальной военной операции.

Он также отметил, что Viber является наиболее распространенным инструментом для обмана россиян, особенно среди старшего поколения.

Более того, в Viber обнаружили контент, содержащий призывы к участию россиян в несанкционированных митингах, информацию вводящую в заблуждение, в также направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.

Роскомнадзор выдал Viber предписания об удалении указанного контента, однако они не были выполнены в установленные законом сроки.

«Там не работала цензура»

33-летняя рязанка Татьяна подтвердила, что в мессенджере можно было наткнуться на жестокий нецензурированный контент.

«Вот классная руководительница сына присылает сообщение в чат класса с фото потерянной сменки ребенка, а в соседней строке с незнакомого аккаунта приходит расчлененка», — поделилась женщина.

В основном Татьяна пользовалась Viber для общения с пожилой матерью и для связи со школой 12-летнего сына. После начала СВО родители приняли решение перейти в другой мессенджер, так как «стало совсем невыносимо». Классный чат перешел в WhatsApp*. По словам рязанки, там удобнее интерфейс.

41-летняя Юлия также рассказала, что в личные сообщения могло прийти «разное». Скамеры [мошенники, которые намеренно обманывают людей, придумывая ложные ситуации, предлагая фальшивые услуги и товары в мессенджерах] могли прислать фото еды, одежды, использованного нижнего белья или даже частей тела.

«Иногда приходили интимные фото, так называемые дикпики. Ты нажимаешь на сообщение, чтобы скрыть его или заблокировать аккаунт, или просто случайно — и внезапно переходишь по непонятной ссылке», — пояснила Юлия.

Последние несколько месяцев рязанка не пользовалась приложением. По ее словам, Viber без VPN, если и работал, то со сбоями. Родители в классе ребенка оказались несговорчивыми, и их долго уговаривали перейти «хоть куда-нибудь». Вынужденно начали пользоваться WhatsApp*.

«Привыкнем. Во всех приложениях есть плюсы и минусы. Viber — бестолковый. Возможностей в нем мало, это приложение больше для выкладки фото и преступников», — заметила Юлия.

«Все приложения для меня одинаковые»

Елена также состояла в Viber в классном школьном чате детей. Она ушла из приложения после того, как те выпустились из школы. В последние два года Viber не пользовалась и не собиралась.

«Все приложения для меня одинаковые. Везде понятный интерфейс, все об одном и том же, меняется только цвет сообщений», — отметила женщина.

53-летняя Елена рассказала, что не понимает такого большого количества мессенджеров для повседневной жизни. Удобнее всего для нее — WhatsApp*. Там она общается с семьей и решает рабочие вопросы. К блокировке Viber относится «без истерик».

«Надо, значит, надо. Я с расчлененкой или чем-то подобным не сталкивалась, но это не значит, что у других также. На кого-то эти фото могут подействовать серьезно», — считает рязанка.

60-летний Алексей не согласен с решением Роскомнадзора и считает, что, по крайней мере, о таком надо предупреждать заранее. Он пользовался Viber по работе, но последние два года переносил контакты в другие приложения — готовился.

«Зачем ограничивать доступ к нему? Ведь когда преступников в жилом доме ловят, дом не сносят, жильцов невиновных не выселяют на улицу. А у нас выходит именно так», — отметил Алексей.

По его словам, нет смысла блокировать одно приложение из-за мошенников. Сейчас все «ломанутся» в WhatsApp, а злоумышленники за ними. Алексей считает, что во всех приложениях много спама и неприемлемых изображений, и у всех есть доступ к этому. А вопрос, попался ли ты на удочку мошенников или нет, связывает не с работой конкретного Viber, а с тем, что люди не знают, на какие сообщения реагировать, а какие сразу отправлять «в бан».

«Приложение устарело»

24-летняя учительница рязанской школы Алена поделилась с журналистом РЗН. Инфо, что в последние несколько лет заблокированным приложением в учреждениях не пользуются. По ее словам, чтобы общаться с детьми, учителя чаще всего используют ВК или Telegram, а с родителями — чаты в WhatsApp*. Для решения рабочих вопросов учителя в Рязани пользуются «Сферумом» на площадке ВК.

«Я думала, что вообще уже никто Viber не пользуется. Наверное, оно только для старшего поколения, а чаты в последний раз там создавали, еще когда сама училась в школе. Приложение устарело», — рассудила Алена.

По ее словам, дети вряд ли вопринимают Viber, как удобное приложение. Все привыкли к «кружочкам» в Telegram.

Как правило, в трех самых популярных приложениях России сидят разные люди. WhatsApp* используется для личных переписок, Viber — для школьных и «мамских» чатов, Telegram — как агрегатор каналов и новостей. Некоторые рязанцы считают, что меры блокировки приложений неэффективны и несправедливы, потому что затрагивают всех пользователей, а не только мошенников и жестокий контент. Другие могут поддерживать блокировку, если считают, что это поможет защитить пользователей от злоумышленников.

Судя по ответам опрошенных рязанцев, Viber и вправду устарел. Молодое поколение зачастую даже не слышало о нем, старшее начало переходить в WhatsApp* еще в ковидные времена.

В «Комсомольской правде» со ссылкой на директора некоммерческой организации «Белый Интернет» Элину Сидоренко, писали, что по приблизительным оценкам, из-за мошенников в Viber россияне потеряли около пяти миллиардов рублей. У приложения, по ее словам, были удобные для этого функции, разработчики никак не защищали пользователей и позволяли преступникам использовать фишинговые звонки, притворяясь банками.

Насколько возможны такие масштабы мошенничества после блокировки Viber и массового перехода рязанцев в другие мессенджеры, еще предстоит узнать.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.