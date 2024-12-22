В Рязанской области засняли волка

В фотоловушку волк попал утром в воскресенье, 22 декабря.

В Рязанской области засняли волка. Кадры опубликовал Окский природный заповедник в своей группе во «ВКонтакте».

В фотоловушку волк попал утром в воскресенье, 22 декабря.

«Помните того бобра-перфекциониста, что до самых морозов конопатил свою хатку? Сегодня к нему пожаловали волки. Несколько раз проходили туда-сюда, и, конечно, чуяли вкусный бобровый дух. Но раскапывать бобровое жилище даже не пытались. Знают — бесполезно», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.

Напомним, бобер-перфекционист попадал в фотоловушку в ноябре.

Фото: группа Окского природного заповедника во «ВКонтакте»