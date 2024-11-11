В фотоловушку Окского заповедника попал бобер-перфекционист

«Вот бобр-перфекционист, пользуясь потеплением, решил еще подконопатить свою хатку озерным илом. Сложа лапы сидеть бобры не любят», — отметили специалисты заповедника.

В фотоловушку Окского заповедника попал бобер-перфекционист. Об этом сообщили в группе заповедника «ВКонтакте».

Бобер попал в объектив фотоловушки 10 ноября. По словам специалистов заповедника, в настоящее время бобры заканчивают подготовку к зимовке.

«Вот бобр-перфекционист, пользуясь потеплением, решил еще подконопатить свою хатку озерным илом. Сложа лапы сидеть бобры не любят», — отметили в сообщении.