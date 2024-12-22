Рязанцев возмутили цены на сливочное масло

Товар подорожал примерно на 30%.

Рязанцев возмутили цены на сливочное масло. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Неужели спрос на масло так вырос, неужели его есть стали в разы больше, чем раньше, и цены подняли на более чем 30%", — написали в посте.

Напомним, средняя цена сливочного масла за 180 грамм в марте 2022 года составляла 139,99 рублей, а в декабре 2024 года — 254,99 рублей. Корреспондент РЗН. инфо выяснил, что товар за два года подорожал на 115 рублей.