Рязанцев возмутили цены на сливочное масло
Товар подорожал примерно на 30%.
Рязанцев возмутили цены на сливочное масло. Об этом они сообщили в соцсетях.
«Неужели спрос на масло так вырос, неужели его есть стали в разы больше, чем раньше, и цены подняли на более чем 30%", — написали в посте.
Напомним, средняя цена сливочного масла за 180 грамм в марте 2022 года составляла 139,99 рублей, а в декабре 2024 года — 254,99 рублей. Корреспондент РЗН. инфо выяснил, что товар за два года подорожал на 115 рублей.