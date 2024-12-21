В Рязани эвакуировали дворец спорта «Олимпийский»
Инцидент произошел в субботу, 21 декабря
В Рязани в субботу, 21 декабря, перед спектаклем эвакуировали дворец спорта «Олимпийский». Об этом сообщили в соцсетях.
Как указано в посте, посетителей эвакуировали по техническим причинам.
«Попросили покинуть здание через две минуты после начала [спектакля]", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент посетители начали заходить в здание.
Позже в пресс-службе регионального ГУ МЧС назвали причину эвакуации.