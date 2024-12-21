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В Рязани эвакуировали дворец спорта «Олимпийский»
Инцидент произошел в субботу, 21 декабря

В Рязани в субботу, 21 декабря, перед спектаклем эвакуировали дворец спорта «Олимпийский». Об этом сообщили в соцсетях.

Как указано в посте, посетителей эвакуировали по техническим причинам.

«Попросили покинуть здание через две минуты после начала [спектакля]", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент посетители начали заходить в здание.

Позже в пресс-службе регионального ГУ МЧС назвали причину эвакуации.