В Рязани эвакуировали дворец спорта «Олимпийский»

Инцидент произошел в субботу, 21 декабря

В Рязани в субботу, 21 декабря, перед спектаклем эвакуировали дворец спорта «Олимпийский». Об этом сообщили в соцсетях.

Как указано в посте, посетителей эвакуировали по техническим причинам.

«Попросили покинуть здание через две минуты после начала [спектакля]", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент посетители начали заходить в здание.

Позже в пресс-службе регионального ГУ МЧС назвали причину эвакуации.