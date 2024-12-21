В Рязани через суд потребовали с подрядчика ремонта дороги неустойку 33 миллиона

Дирекция дорог через суд потребовала с подрядчика ремонта дороги Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда в Шацком районе неустойку в размере 33,5 миллиона рублей.

Дирекция дорог через суд потребовала с подрядчика ремонта дороги Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда в Шацком районе неустойку в размере 33,5 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке Арбитражных дел.

В документах написано, что неустойку потребовали за период с 31 июля по 19 сентября 2024 года. Предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 11 февраля 2025 года.

Стоимость контракта, заключенного в 2022 году с ООО «ПРОМПЕСОК», составила 882 миллиона рублей. Подрядчик должен был подготовить проектные документы, выполнить инженерные изыскания и капремонт автодороги.