В ДТП с автобусом в Рязани пострадали пять пассажиров
21 декабря, примерно в 17:50, в Рязани вблизи дома 11 по улице Окское шоссе, по предварительной информации, водитель, управляя маршрутным автобусом «Паз», не справился с рулевым управлением и въехал в забор.
В ДТП с автобусом в Рязани пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в своем Telegram-канале.
ДТП произошло в субботу, 21 декабря, примерно в 17:50, около дома № 11 на Окском шоссе.
По предварительной информации ведомства, водитель, управляя маршрутным автобусом «Паз», не справился с рулевым управлением и въехал в забор.
В результате происшествия пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Им оказали медпомощь на месте.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места ДТП.