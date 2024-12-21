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В ДТП с автобусом в Рязани пострадали пять пассажиров
21 декабря, примерно в 17:50, в Рязани вблизи дома 11 по улице Окское шоссе, по предварительной информации, водитель, управляя маршрутным автобусом «Паз», не справился с рулевым управлением и въехал в забор.

В ДТП с автобусом в Рязани пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в своем Telegram-канале.

ДТП произошло в субботу, 21 декабря, примерно в 17:50, около дома № 11 на Окском шоссе.

По предварительной информации ведомства, водитель, управляя маршрутным автобусом «Паз», не справился с рулевым управлением и въехал в забор.

В результате происшествия пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Им оказали медпомощь на месте.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места ДТП.