В РПЦ сообщили, что загадывание желаний в Новый год — грех
Традиция загадывать желания в новогоднюю ночь и в Рождество имеет языческие корни и с точки зрения православного христианства греховна.
В РПЦ сообщили, что загадывание желаний в Новый год — грех. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на иеромонаха Сергея Сеньчукова.
По его словам, традиция загадывать желания в новогоднюю ночь и в Рождество имеет языческие корни и с точки зрения православного христианства греховна.
Священник отметил, что такая практика не так страшна, если делается в формате шутки или игры. Однако серьезное отношение уже означает отказ от веры.