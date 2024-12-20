В РПЦ сообщили, что загадывание желаний в Новый год — грех

Традиция загадывать желания в новогоднюю ночь и в Рождество имеет языческие корни и с точки зрения православного христианства греховна.

В РПЦ сообщили, что загадывание желаний в Новый год — грех. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на иеромонаха Сергея Сеньчукова.

По его словам, традиция загадывать желания в новогоднюю ночь и в Рождество имеет языческие корни и с точки зрения православного христианства греховна.

Священник отметил, что такая практика не так страшна, если делается в формате шутки или игры. Однако серьезное отношение уже означает отказ от веры.