В Курской области после атаки ВСУ погибли шесть человек

Шесть человек, включая ребенка, предварительно, погибли в курском Рыльске в результате ракетного удара ВСУ, нанесенного 20 декабря. Десять пострадавших, включая 13-летнего ребенка, доставлены в больницу

В Курской области после атаки ВСУ погибли шесть человек. Об этом сообщает врио губернатора Хинштейн.

Шесть человек, включая ребенка, предварительно, погибли в курском Рыльске в результате ракетного удара ВСУ, нанесенного 20 декабря. Десять пострадавших, включая 13-летнего ребенка, доставлены в больницу. Повреждены здания ДК, колледжа, школы, пожарной части.

Отмечается, что удар по Рыльску наносился из РСЗО HIMARS.

Ранее появилось видео с места.