В Курской области после атаки ВСУ погибли шесть человек
Шесть человек, включая ребенка, предварительно, погибли в курском Рыльске в результате ракетного удара ВСУ, нанесенного 20 декабря. Десять пострадавших, включая 13-летнего ребенка, доставлены в больницу
В Курской области после атаки ВСУ погибли шесть человек. Об этом сообщает врио губернатора Хинштейн.
Шесть человек, включая ребенка, предварительно, погибли в курском Рыльске в результате ракетного удара ВСУ, нанесенного 20 декабря. Десять пострадавших, включая 13-летнего ребенка, доставлены в больницу. Повреждены здания ДК, колледжа, школы, пожарной части.
Отмечается, что удар по Рыльску наносился из РСЗО HIMARS.
Ранее появилось видео с места.