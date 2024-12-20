В Кораблине пропала 92-летняя пенсионерка

Пенсионерка вышла из дома и не вернулась.

В Кораблине пропала 92-летняя пенсионерка. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Раиса Бровкина (Маслова) пропала 19 декабря. Пенсионерка вышла из дома и не вернулась.

Ее приметы: рост 150 см, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза.

В день пропажи женщина была одета в серую кофту, черные рейтузы, черные сапоги, коричневый платок.

Всех, кто имеет информацию о пропавшей, просят звонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.