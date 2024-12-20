Путин предложил распространить семейную ипотеку под 6% на «вторичку»

Путин попросил оставить программу «Семейная ипотека» под 6% «без всяких изъятий». Он также предложил расширить программу на вторичный рынок недвижимости в тех населенных пунктах, где почти не строится новое жилье.

На заседании Госсовета президент России Владимир Путин предложил расширить «Семейную ипотеку». Об этом сообщил «Коммерсантъ» в пятницу, 20 декабря.

Как указано в публикации, Путин попросил оставить программу «Семейная ипотека» под 6% «без всяких изъятий». Также он предложил расширить программу на вторичный рынок недвижимости в тех населенных пунктах, где почти не строится новое жилье.

Глава государства отметил, что при создании программы «Семейная ипотека» ее распространяли только на первичный рынок недвижимости, потому что правительство хотело поддержать строительный сектор.