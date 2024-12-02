В Саратовской области 15-летняя школьница скончалась после секса со студентом

В Саратовской области 15-летняя школьница скончалась после секса со студентом. Об этом пишет Mash.

19-летний Даниил и Оксана встречались с весны 2024 года.

В один из дней после полового контакта девочке стало плохо.

Когда врачи приехали, девушка уже не подавала признаков жизни.

Позднее судмедэксперты установили причину смерти — тупая травма влагалища с разрывом и кровопотерей.

Вероятнее всего, из-за большого детородного органа у партнера.

В итоге мама девочки написала заявление, в отношении него завели уголовное дело по двум статьям — «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».