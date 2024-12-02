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Бывший рязанский священник, принявший ислам, сгорел в танке на СВО
Владимир Угрюмов, бывший служитель Серафимовского храма села Льгово, погиб в зоне боевых действий. На момент своей гибели он был участником специального добровольческого отряда «Ахмат».

Владимир Угрюмов, бывший служитель Серафимовского храма села Льгово, погиб в зоне боевых действий. Он сгорел в танке в августе 2024 года. Об этом стало известно РЗН. Инфо.

Угрюмов на момент своей гибели был участником специального добровольческого отряда «Ахмат».

Бывший клирик принял ислам и женился на мусульманке в Дагестане. В декабре 2023 года сообщалось о том, что Угрюмов поселился в Павловке Путянинского района в доме, который хотел купить несколько лет назад.

Напомним, в мае 2021 года Владимира Угрюмова отстранили от должности клирика храма Серафима Саровского села Льгово за самовольное оставление прихода.