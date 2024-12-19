Около школы в Рязани водитель заблокировал проезд скорой

Сотрудники СМП ушли пешком

В Рязани водитель заблокировал проезд скорой. Инцидент произошел около школы № 47 на улице Великанова. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Как указано в посте, из-за перекрытой дороги врачи пошли на вызов пешком. Позже водитель освободил проезд.

«Как в таком случае пожарным быть? Бежать с ведрами?» — написал автор ролика.

Позже водителем заинтересовалась полиция.

Видео: «Новости Рязани ВКонтакте»