ГАИ заинтересовалась водителем, не пропустившим скорую в Рязани

«По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку», — отметили в пресс-службе региональной ГАИ.

ГАИ заинтересовалась водителем, не пропустившим скорую в Рязани. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Как указано в посте, в четверг, 19 декабря, в ряде СМИ опубликованы материалы о том, что около школы водитель перекрыл дорогу скорой.

«По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку», — отметили в пресс-службе региональной ГАИ.

Напомним, инцидент произошел около школы № 47 на улице Великанова. Водитель заблокировал проезд скорой, из-за чего врачи пошли на вызов пешком.