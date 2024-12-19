Путин: авиакомпании должны прекратить манипуляции с тарифами
«Эта практика должна быть прекращена. Прошу правительство вместе с авиационными компаниями отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года, — сказал глава государства.
Авиакомпании должны прекратить манипуляции с тарифами. Об этом во время Прямой линии заявил президент России Владимир Путин.
Отвечая на вопрос глава государства заметил, что многодетным семьям должны предоставлять льготу в 50% от стандартного тарифа.
Авиаперевозчики вводят собственные незначительные льготы, но при этом тарифы уже не являются стандартными. После компании отказываются предоставлять 50% скидку.
«Эта практика должна быть прекращена. Прошу правительство вместе с авиационными компаниями отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года», — сказал глава государства.