Путин: авиакомпании должны прекратить манипуляции с тарифами

«Эта практика должна быть прекращена. Прошу правительство вместе с авиационными компаниями отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года, — сказал глава государства.

Авиакомпании должны прекратить манипуляции с тарифами. Об этом во время Прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос глава государства заметил, что многодетным семьям должны предоставлять льготу в 50% от стандартного тарифа.

Авиаперевозчики вводят собственные незначительные льготы, но при этом тарифы уже не являются стандартными. После компании отказываются предоставлять 50% скидку.

«Эта практика должна быть прекращена. Прошу правительство вместе с авиационными компаниями отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года», — сказал глава государства.