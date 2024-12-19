Малков: продолжим активно работать по вопросам демографии в соответствии с задачами президента РФ

После Прямой линии глава региона провел оперативное совещание с членами правительства Рязанской области и дал ряд дополнительных поручений.

Рязанская область продолжит активно работать по вопросам демографии в соответствии с задачами президента РФ. Об этом сказал губернатор Павел Малков в своем комментарии после завершения Прямой линии Владимира Путина, которая состоялась 19 декабря, передает сайт правительства региона.

Эфир программы «Итоги 2024 года с Владимиром Путиным» длился почти пять часов. Президент России прокомментировал экономические показатели, с которыми страна завершает текущий год, ответил на вопросы представителей российских и зарубежных СМИ, граждан из разных субъектов РФ. В этом году при обработке вопросов, адресованных главе государства, использовался, в том числе, искусственный интеллект. В числе главных тем Прямой линии стали: ход специальной военной операции и социальная помощь ветеранам, участникам СВО, их близким, восстановление новых регионов, поддержка семей с детьми, решение демографических проблем, развитие системы здравоохранения, подготовка кадров, улучшение жилищных условий граждан, задачи миграционной политики, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

После Прямой линии глава региона провел оперативное совещание с членами правительства Рязанской области и дал ряд дополнительных поручений. Малков отметил, что глава государства еще раз подчеркнул, что страна развивается, несмотря на беспрецедентные угрозы. Ситуация в экономике устойчивая, стабильная, во многом благодаря укреплению суверенитета. Военнослужащие, в том числе рязанцы, каждый день продвигаются, героически освобождая мирных жителей от неонацистского режима.

«Наши строители и волонтеры помогают восстанавливать мирную жизнь. Все, что делается Рязанской областью в подшефном регионе, делается на совесть. Нам не стыдно за отремонтированные объекты. Особенно актуален вопрос рождаемости, вопрос демографии. Действует большое количество мер поддержки. Постоянно пополняется материнский капитал, работает семейная ипотека, увеличиваются выплаты семьям с детьми. Президент особо отметил, что каждый рабочий день глав регионов должен начинаться и заканчиваться с вопросов демографии. Мы постоянно этим занимаемся. Недавно ввели новые меры поддержки для молодых семей. Проложим активную работу в этом направлении», — сказал Павел Малков.

Президент РФ назвал одним из главных направлений работы организацию системы здравоохранения в регионах. Губернатор отметил, что развитие этой сферы для него по-прежнему личный приоритет.

«Постепенно приводим в порядок медучреждения, закупаем необходимое медицинское оборудование, занимаемся кадрами. Все это стало возможным благодаря национальному проекту „Здравоохранение“. Открываются новые медучреждения, новые ФАПы, приводятся в порядок действующие. Этим вопросом будем также и дальше системно заниматься», — заключил глава региона.

Губернатор поручил отработать все обращения от жителей Рязанской области, поступившие на Прямую линию Президента РФ под личным контролем руководителей ведомств и муниципалитетов.