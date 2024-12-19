Экс-замминистра здравоохранения Рязанской области Петиной продлили содержание в СИЗО

Ирине Петиной арест продлили на четыре месяца до 10 апреля 2025 года. Отмечается, что накануне Игорю Грекову содержание в СИЗО продлили на два месяца.

Экс-замминистра здравоохранения Рязанской области Петиной продлили содержание в СИЗО. Об этом сообщает «Вид сбоку».

Ирине Петиной арест продлили на четыре месяца до 10 апреля 2025 года. Отмечается, что накануне Игорю Грекову содержание в СИЗО продлили на два месяца.

По данным «Вида сбоку», Петина, как и Греков, заключила соглашение со следствием.

Напомним, их обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Ранее стало известно, что их дела перестанут рассматривать в Рязани и переведут в Москву. По делу арестован также бывший губернатор Николай Любимов.