В Рязоблдуме подвели итоги осенней сессии

В среду, 18 декабря, в региональном парламенте состоялось заключительное заседание осенней сессии. Ее итоги подвел председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

В Рязоблдуме подвели итоги осенней сессии. Об этом сообщает сайт думы.

В среду, 18 декабря, в региональном парламенте состоялось заключительное заседание осенней сессии. Ее итоги подвел председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Спикер законодательного собрания отметил, что в Год семьи, объявленный президентом России, значительная часть повестки была посвящена вопросам улучшения демографической ситуации, защите материнства и детства. Особое внимание уделено семьям, имеющим трех и более детей.

«В январе этого года глава государства подписал Указ, который не только закрепил бессрочный статус многодетных семей, но и значительно расширил направления поддержки. Рязанским родителям доступны все виды помощи, установленные данным правовым актом. На региональном уровне мы их постоянно дополняем. В области введена субсидия на догазификацию жилья, выплата на школьную и спортивную форму. Многодетные семьи получают региональный материнский капитал, размер которого ежегодно увеличивается. Для большинства действующих льгот был снят критерий нуждаемости, что увеличило охват мерами поддержки в два раза», — заявил Фомин.

Он сообщил, что на следующий год удалось заложить дополнительно 20 млн на выплату многодетным семьям денежной компенсации взамен положенного земельного участка. Она оказалась очень востребованной. 508 семей уже воспользовались льготой, 684 — находятся в очереди. В процессе исполнения бюджета планируется рассмотреть возможности увеличения финансирования по данной статье, чтобы ускорить процесс предоставления компенсации всем семьям. Спикер областной Думы добавил, что осенью также был принят закон о продлении выплаты при рождении ребенка. С момента введения единовременное денежное пособие получили уже около 10 тысяч человек.

Говоря о работе по подготовке закона об областном бюджете, Аркадий Фомин уточнил, что, несмотря на сложности, главный финансовый документ не только сохраняет социальную направленность, но и ориентирован на дальнейшее развитие региона:

«В нем заложены ресурсы на строительство социальных объектов, модернизацию системы образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, реконструкцию дорог, формирование комфортной среды, благоустройство территорий. На реализацию национальных проектов в 2025 году выделено более 29 млрд рублей. Наш ключевой приоритет остался неизменным — это поддержка участников специальной военной операции и их близких. Сейчас на помощь бойцам и их семьям заложено почти 800 млн рублей. Эта сумма, безусловно, будет корректироваться в сторону увеличения», — заявил спикер.

За минувшие месяцы парламентом был утвержден ряд изменений в налоговом законодательстве, связанных с оптимизацией налоговой нагрузки. Глава регионального парламента рассказал о преференциях, установленных для некоммерческих организаций социальной сферы, предпринимателей, работающих в области информационных технологий, науки, образования, социальных услуг населению, розничной торговли, культуры, туризма, предприятий, осуществляющих деятельность в приоритетных сферах экономики. Были продлены налоговые льготы для экологически чистого транспорта, льготы по налогу на имущество организаций в отношении объектов, созданных в результате догазификации населенных пунктов. В целях привлечения предприятий к реализации областного проекта «Промышленно-образовательный кластер «Прообраз будущего» расширено применение инвестиционного налогового вычета.

Региональный парламент поддержал нововведения и в сфере жилищного строительства. Теперь застройщики, желающие получить землю без проведения торгов, обязаны передавать в муниципальную собственность не менее 5 процентов общей площади построенного жилья. Как пояснил председатель областной Думы, поправки должны помочь органам местного самоуправления в обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий нуждающихся граждан. Данная практика успешно реализуется в ряде регионов.

Во время осенней сессии парламентарии акцентировали внимание на вопросах подготовки к отопительному сезону. Данной теме был посвящен «правительственный час», она обсуждалась на заседаниях профильных комитетов.

«Депутаты лично выезжали на объекты, где из-за незавершенного капитального ремонта отсутствовало тепло. Очевидно, что назрела необходимость поменять подход к формированию программы капитального ремонта, сделать его комплексным, положив в основу — реальное техническое состояние дома», — заявил председатель областной Думы.

Фомин напомнил, что в следующем году продолжится депутатский контроль за использованием бюджетных средств, за объектами, которые строятся и ремонтируются в рамках национальных проектов, по программе поддержки местных инициатив.

Завершая выступление, глава регионального парламента поблагодарил коллег, депутатов Государственной Думы, сенаторов, губернатора, правительство Рязанской области, руководителей территориальных органов государственной власти за конструктивную совместную работу и пожелал всем успехов и реализации намеченных планов.