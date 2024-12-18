МЧС обратилось к рязанцам из-за резкого похолодания

По данным синоптиков, 19 декабря на территории Рязанской области и в Рязани ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 градусов и более по сравнению с предыдущими сутками.

Из-за резкого похолодания в Рязанской области объявлено метеопредупреждение. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, 19 декабря на территории Рязанской области и в Рязани ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 градусов и более по сравнению с предыдущими сутками.

Напомним, температура в ночь на четверг может опуститься до -18 градусов.