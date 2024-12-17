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В Рязани состоялось благотворительное ледовое шоу Татьяны Навки
Мероприятие посетили дети участников СВО, многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, сироты и воспитанники социально-реабилитационных центров.

В Рязани состоялось благотворительное ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Мероприятие посетили дети участников СВО, многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, сироты и воспитанники социально-реабилитационных центров.

Перед показом прошел семейный праздник «Удивительные елки» благотворительного фонда «Я есть!» актеров Ксении Алферовой и Егора Бероева.

Благотворительные праздники и елки для юных рязанцев продолжатся до Нового года.