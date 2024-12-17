В Перми подросток выбросил 14-летнюю возлюбленную с девятого этажа и сам выпал из окна

В Перми 16-летний подросток выбросил 14-летнюю возлюбленную с девятого этажа и сам выпал из окна. Об этом сообщает «Плохие новости 18+".Трагедия произошла в Гамово. Несовершеннолетние находились в квартире. Юноша заподозрил девушку в измене. В ходе ссоры он вытолкнул девушку из окна, а через несколько секунд выпал сам.

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Мальчик погиб на месте происшествия.