Рязанская ГАИ анонсировала массовые рейды в регионе

Во вторник, 17 декабря, в Рязанской области проведут рейды по поиску водителей, не оплативших административные штрафы за нарушения ПДД, совершенные с использованием транспортного средства с иностранными государственными знаками.