Рязанская ГАИ анонсировала массовые рейды в регионе
Во вторник, 17 декабря, в Рязанской области проведут рейды по поиску водителей, не оплативших административные штрафы за нарушения ПДД, совершенные с использованием транспортного средства с иностранными государственными знаками.
Рязанская ГАИ анонсировала массовые рейды в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Во вторник, 17 декабря, в Рязанской области проведут рейды по поиску водителей, не оплативших административные штрафы за нарушения ПДД, совершенные с использованием транспортного средства с иностранными государственными знаками.