Российские военные освободили Анновку в ДНР
Оперативно-тактической авиацией РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Потери украинских войск за сутки составили до 1625 человек.
Российские военные освободили Анновку в ДНР. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Потери украинских войск за сутки составили до 1625 человек.
ВС РФ уничтожили два бронетранспортера ВСУ.
Средства ПВО РФ за сутки сбили снаряд РСЗО HIMARS и 49 украинских беспилотников.