Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области

За сутки Украина потеряла до 260 военнослужащих. Помимо этого, уничтожены три боевые бронемашины, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две гаубицы.