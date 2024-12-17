Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу табака детям

Законопроект внесла в палату группа депутатов всех фракций во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.

Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу табака детям. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект внесла в палату группа депутатов всех фракций во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.

Инициатива предусматривает ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, если это деяние совершено неоднократно.

В качестве наказания вводятся штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.