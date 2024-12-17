«Единая Россия» проконтролирует проведение капитального ремонта в российских школах

Как сообщает сайт ER.ru, приоритетом на ближайшие годы станет капремонт школ по всей стране. Отремонтировать к 2031 году предстоит порядка 11 тысяч зданий, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием Минпросвещения и регионов.

Он обратил внимание, что за время действия программы в эксплуатацию введены 1682 детских сада и 1439 школ.

«В уходящем году построены 98 школ. До конца года в эксплуатацию должны быть сданы еще 134. Понимаю, что где-то объект уже готов, физически выполнены все необходимые работы. Речь идет о подготовке и оформлении документов, получении необходимых лицензий для осуществления образовательной деятельности», — сказал Якушев.

По его словам, работы по капремонту новых школ полностью выполнены в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чечне, Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях. Риски по срокам строительства есть в отношении 77 школ и семи детсадов в 38 регионах. При этом 17 регионов, в нарушение ранее данных гарантий, уже подтвердили, что не смогут ввести 31 школу в намеченные сроки.

Результаты работы по капремонту и строительству объектов образования будут учитываться при подготовке «Единой России» к выборам, заверил секретарь Генсовета партии

Министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание , что работа «Единой России» и Минпросвещения позволила превысить показатели по строительству новых образовательных учреждений по всей стране.

«Президент ставил задачу построить 1300 школ до конца 2024 года. Уже введено более 1400 объектов. Также построили 1682 детских сада, начиная с 2019 года, решив проблему доступности дошкольного образования», — сказал он.

В завершении Владимир Якушев поблагодарил коллег за работу и поручил еще более тщательно организовать все процессы по президентским программам.

Напомним, на XXII Съезде «Единой России» Президент Владимир Путин подчеркнул, что программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, продлена и значительно расширена. К 2031 году ремонтные работы должны быть завершены в более чем 11 тысячах зданий по всей стране.