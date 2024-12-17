«Единая Россия» проконтролирует проведение капитального ремонта в российских школах

Как сообщает сайт ER.ru, приоритетом на ближайшие годы станет капремонт школ по всей стране. Отремонтировать к 2031 году предстоит порядка 11 тысяч зданий,
Он обратил внимание, что за время действия программы в эксплуатацию введены 1682 детских сада и 1439 школ.
«В уходящем году построены 98 школ. До конца года в эксплуатацию должны быть сданы еще 134. Понимаю, что где-то объект уже готов, физически выполнены все необходимые работы. Речь идет о подготовке и оформлении документов, получении необходимых лицензий для осуществления образовательной деятельности», — сказал Якушев.
По его словам, работы по капремонту новых школ полностью выполнены в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чечне, Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях. Риски по срокам строительства есть в отношении 77 школ и семи детсадов в 38 регионах. При этом 17 регионов, в нарушение ранее данных гарантий, уже подтвердили, что не смогут ввести 31 школу в намеченные сроки.
Результаты работы по капремонту и строительству объектов образования будут учитываться при подготовке «Единой России» к выборам, заверил секретарь Генсовета партии
Министр просвещения Сергей Кравцов
«Президент ставил задачу построить 1300 школ до конца 2024 года. Уже введено более 1400 объектов. Также построили 1682 детских сада, начиная с 2019 года, решив проблему доступности дошкольного образования», — сказал он.
В завершении Владимир Якушев поблагодарил коллег за работу и поручил еще более тщательно организовать все процессы по президентским программам.
Напомним, на XXII Съезде «Единой России» Президент Владимир Путин подчеркнул, что программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, продлена и значительно расширена. К 2031 году ремонтные работы должны быть завершены в более чем 11 тысячах зданий по всей стране.