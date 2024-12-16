В рязанском отделении соцфонда изменится номер горячей линии

Человеку, позвонившему в единый контакт-центр, ответит виртуальный помощник. Он подскажет информацию на самые часто задаваемые вопросы. При необходимости звонок будет переведен на специалиста.

С 23 декабря 2024 года в рязанском отделении соцфонда изменится номер горячей линии. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что консультирование граждан будет осуществляться по номеру: 8-800-1-00000-1.

Человеку, позвонившему в единый контакт-центр, ответит виртуальный помощник. Он подскажет информацию на самые часто задаваемые вопросы.

При необходимости звонок будет переведен на специалиста.

Напомним, ранее рязанцы массово пожаловались на невыплату пенсии за декабрь. Дозвониться в отделение соцфонда было невозможно.