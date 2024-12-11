Рязанцы массово пожаловались на невыплату пенсии за декабрь

Когда именно жителям переведут средства, в соцфонде не пояснили.

Рязанцы массово пожаловались на невыплату пенсии за декабрь. Множество комментариев появилось в соцсетях, в том числе на официальной странице регионального социального фонда «ВКонтакте».

На вопрос рязанки, почему пенсия не пришла по графику, в Соцфонде ответили: «Зачисление пенсии за декабрь будет осуществлено в полном объеме в ближайшие дни».

Когда именно рязанцам переведут пенсию, в соцфонде не пояснили.

Отметим, что журналист РЗН. Инфо пытается дозвониться до Рязанского социального фонда, по номерам, указанным на сайтах учреждения, с 14 часов дня. Звонок либо сбрасывают после непродолжительной музыки и пояснений робота, что все операторы заняты, либо не берут трубку вовсе.