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В Рязани появится еще одна префектура
Пятая префектура появится в Солотче.

В Рязани появится еще одна префектура. Об этом сообщил в субботу, 9 ноября, в своем Telegram-канале депутат Павел Аверин со ссылкой на мэра города Виталия Артемова.

Как указано в посте, пятая префектура появится в поселке Солотча. Отмечается, что она в числе прочих задач будет заниматься вопросами развития туризма.

«Это станет важным шагом к улучшению инфраструктуры, что, в свою очередь, привлечет гостей и инвесторов. Префектура будет активно сотрудничать с местными жителями и предпринимателями, учитывая их интересы и потребности», — написал Аверин.

Напомним, в Рязани на данный момент есть четыре префектуры: в Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Московском районах.