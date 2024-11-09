В Рязани появится еще одна префектура
Пятая префектура появится в Солотче.
В Рязани появится еще одна префектура. Об этом
Как указано в посте, пятая префектура появится в поселке Солотча. Отмечается, что она в числе прочих задач будет заниматься вопросами развития туризма.
«Это станет важным шагом к улучшению инфраструктуры, что, в свою очередь, привлечет гостей и инвесторов. Префектура будет активно сотрудничать с местными жителями и предпринимателями, учитывая их интересы и потребности», — написал Аверин.
Напомним, в Рязани на данный момент есть четыре префектуры: в Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Московском районах.