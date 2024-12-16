В Рязани прошел корпоративный хоккейный турнир «Шайба Роснефти»

В Рязани прошел корпоративный турнир по хоккею на льду — «Шайба Роснефти». Соревнования состоялись в формате 3×3. В них приняли участие 190 хоккеистов из 16 команд, которые представляли дочерние общества Компании из 11 регионов страны. Инициатором и принимающей стороной выступила Рязанская нефтеперерабатывающая компания.

Хоккейные матчи «Шайбы Роснефти» проходили на нескольких ледовых площадках Рязани. Соревнования состояли из группового этапа и стадии «плей-офф».

Победителем турнира стала команда «Верхнечонскнефтегаза». На вторую ступень пьедестала поднялась ледовая дружина «РН-Ванкор». В ходе упорной борьбы бронзовые медали завоевала команда Ангарской НХК, переиграв сборную «Башнефть-Переработка». Специальными призами были отмечены «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший нападающий». На церемонии закрытия победителям вручили кубок и медали.

«Роснефть проводит масштабную работу по развитию спортивного движения среди сотрудников и их вовлечению в здоровый образ жизни. Активно поддерживается профессиональный, любительский и детский спорт. К примеру, наш турнир, который РНПК организует в третий раз, набирает популярность. Уверен, он оставит незабываемые впечатления и сделает нашу компанию еще сплоченнее. В будущем мы планируем увеличить количество команд-участниц с отбором в регионах и в Рязани проведем финальный турнир среди лучших», — сказал генеральный директор РНПК Сергей Михайлов.

«Приятно, что Роснефть проводит корпоративный турнир у нас. В нашем регионе хоккей очень популярный вид спорта, не побоюсь это слова, спорт номер один», — добавил президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов.

На аренах за нефтяников-хоккеистов болели их коллеги, родственники, учащиеся «Роснефть-классов» школы № 43, студенты Рязанского государственного радиотехнического университета (вуз-партнер «Роснефти») и жители Рязани, увлекающиеся хоккеем. Болельщики и участники турнира могли поучаствовать в викторине с призами. Для детей работали зоны с мастер-классами.

Компания вносит весомый вклад в популяризацию хоккея среди детей и молодежи, содействует развитию данного вида спорта в стране. С 2011 года «Роснефть» является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате, трижды выиграв Кубок Гагарина.

Значимую работу по развитию российского хоккея «Роснефть» ведет в регионах своего присутствия. При участии компании строятся современные спортивные комплексы, организуются масштабные спортивные состязания. Сотрудники компании собственным примером показывают пользу здорового образа жизни и стремления к победам и новым достижениям, в спорте и труде. На большинстве предприятий «Роснефти» есть собственные ледовые команды, которые уверенно лидируют в любительских региональных чемпионатах.