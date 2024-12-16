В Новосибирске сотрудница морга призналась в любви трупу

В Новосибирске сотрудница морга призналась в любви трупу. Об этом пишет SHOT.

26-летняя Виктория — танатопрактик, занимается подготовкой тел к погребению — бальзамирует, наносит макияж и т. п.

В своем Telegram-канале девушка искренне поделилась чувствами к мертвецу. Она расписала «знакомство и общение» с умершим 25-летним барменом Никитой — экс-участником программы «На ножах», которому она делала реставрацию.

Виктория рассказала, как в первый день работы с покойником она на репите слушала песни и общалась с ним: просила не отвлекать.

Сотрудница морга призналась, что за первые шесть часов работы они узнали друг друга, ей совсем не хотелось оставлять его одного. Погибший, по ее словам, занял особое место в сердце.