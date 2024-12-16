МВД сообщило о новой схеме похищения аккаунтов в Telegram

По данным полиции, мошенники предлагают подписаться на официальный сайт и Telegram-канал Wildberries для предпринимателей, используя домен wildberriesworld. xyz. Отмечается, что для подписки авторизация не требуется.

МВД сообщило о новой схеме похищения аккаунтов в Telegram. Об этом пишет ТАСС.

По данным полиции, мошенники предлагают подписаться на официальный сайт и Telegram-канал Wildberries для предпринимателей, используя домен wildberriesworld. xyz. Отмечается, что для подписки авторизация не требуется.

«Тем не менее мошенники надеются найти поставщиков, которых удастся убедить ввести номер телефона, в результате чего они потеряют доступ к своему аккаунту», — говорится в сообщении.